LED Taxand sviluppa il dipartimento di Contenzioso Tributario

LED Taxand rafforza ulteriormente la partnership con l'ingresso dell'Avv. Carlo Polito che andrà a rafforzare il dipartimento di Contenzioso Tributario dello Studio.

L'Avv. Carlo Polito, proveniente dallo Studio Simonelli Associati, ha cominciato la propria carriera presso lo Studio Camozzi & Bonissoni a Milano per poi entrare nel dipartimento fiscale di Ernst & Young. Dal 2007 l'Avv. Polito ha operato in qualità di socio presso lo Studio Simonelli Associati.

La crescita nel dipartimento di Contenzioso Tributario - segnala Guido Petraroli, co-managing partner dello Studio - ha rappresentato da subito una esigenza per LED Taxand, che intende poter offrire ai propri clienti una assistenza a 360 Gradi sulle tematiche fiscali.

L'ingresso di Carlo nel nostro team - prosegue Alfredo Fossati, co-managing partner di LED Taxand - ci consente di integrare un'offerta di servizi con competenze e capacità di primissimo livello che ci permetteranno di assistere clienti italiani e internazionali in un'area come quella del contenzioso, che da sempre in Italia rappresenta un segmento di grande importanza per la crescita dello Studio.