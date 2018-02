PEDERSOLI E RCC NELL'INVESTIMENTO DI QUAESTIO CAPITAL SGR IN INDUSTRIE SALERI ITALO S.P.A.

Pedersoli Studio Legale ha assistito Quaestio Capital SGR, attraverso Italian Growth Fund, nella sottoscrizione dell'accordo definitivo per l'acquisizione di una partecipazione pari al 26,6% del capitale di Industrie Saleri Italo S.p.A. ("SIL"), società leader in Europa nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di raffreddamento per motori a combustione, ibridi ed elettrici per l'industria automotive.

L'operazione avviene attraverso un aumento di capitale di 23 milioni di Euro, sottoscritto per Euro 15 milioni da Italian Growth Fund e per Euro 8 milioni dalla famiglia Saleri, fondatrice e guida del Gruppo e che al termine dell'operazione deterrà il 73,4% del capitale. Le nuove risorse contribuiranno ad accelerare i piani di sviluppo e consentiranno di valutare acquisizioni strategiche che possano implementare e consolidare la gamma prodotti e rafforzare la presenza geografica globale. L'obiettivo di SIL è quello di quotarsi in Borsa nell'arco di due/tre anni.

Il team di Pedersoli che ha condotto l'operazione è composto dall'equity partner Carlo Re e dall'associate Alessia Castelli.

Industrie Saleri Italo è stata assistita da RCC con un team composto dal socio Paolo Rusconi, dall'associate Francesca Brizio e il dott. Piernicola Di Nizio, mentre Matteo Cosmi partner di Fingiaco ha agito quale advisor finanziario.