Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e White & Case per l'additional facility a Mec3 / Optima

Gli studi legali Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners e White & Case hanno prestato assistenza legale rispettivamente a Mec3 / Optima S.p.A., società attiva nella produzione di ingredienti semilavorati per gelati artigianali e pasticceria di proprietà di fondi di Charterhouse Capital Partners, e agli istituti finanziatori, per la concessione di una linea di credito (c.d.additional facility) di importo pari a €20 milioni nell'ambito del finanziamento originariamente sottoscritto nel dicembre 2016.

Gop ha agito con un team guidato dal partner Stefano Bucci (in foto) coadiuvato dal partner Matteo Gotti, dal counsel Luca Spagna, dal senior associate Alfonso Parziale e dall'associate Carlo Caccetta.

White & Case ha assistito i finanziatori in relazione agli aspetti di diritto italiano e inglese con un team guidato dai partner Iacopo Canino (Milano) e Jacqueline Evans (Londra) e composto dagli associate Stefano Bellani (Milano), Marco Sportelli (Milano) e Catherine West (Londra).