Giuseppe Buonocore nuovo partner di LS Lexjus Sinacta

Il Commercialista Dottor Giuseppe Buonocore è un nuovo partner della sede torinese di LS Lexjus Sinacta.

Buonocore è esperto di Start Up innovative, di cui è membro fondatore del relativo Gruppo di Lavoro presso l'ODCEC di Torino, e controllo di gestione.

Svolge incarichi quale O.C.C. nelle crisi da sovraindebitamento presso il Tribunale di Torino, segue Valutazioni d'Azienda e operazioni di M.& A.

Membro di Collegi Sindacali in società e Curatore Fallimentare seguirà lo Studio anche in Procedure concorsuali ed esecuzioni Immobiliari per il Tribunale di Torino