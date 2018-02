LabLaw a Bari al fianco di Tecnologie Diesel

La sede di Modugno di Tecnologie Diesel, società del gruppo Bosch, leader nella produzione di componenti per sistemi di iniezione Diesel Common Rail, ha deciso di affidarsi alla sede barese dello studio LabLaw, in persona del Managing Partner Serena Botta e del Founding Partner Francesco Rotondi (in foto), per la consulenza giuslavoristica relativa alla gestione del personale e alla cura delle relazioni sindacali.

La società rappresenta una delle realtà più importanti presenti nel sud Italia e la più grande industria Automotive della Regione Puglia con più di 1900 collaboratori.