Cresce il presidio nel settore del diritto penale societario e compliance 231 14 il numero dei partner

Chiara Tebano, avvocato penalista iscritto all'ordine di Bologna, entra come partner in CREA Avvocati Associati, realtà con la quale collaborava da alcuni anni. "Il 2018 si apre con l'ingresso in associazione di Chiara Tebano a cui diamo un caloroso benvenuto.

Tebano opererà nel dipartimento di diritto penale d'impresa, coordinato dal managing partner della sede di Piacenza, Roberto Rovero in collaborazione con Elena Del Forno" commenta Daniele Caneva.

Chiara Tebano, avvocato dal 1995 e iscritto all' Albo speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 2010, dopo Laurea in giurisprudenza, con lode, nel 1992, conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna, si è sempre occupata esclusivamente di materie penalistiche prestando assistenza, sia di natura giudiziale che consulenziale, prevalentemente alle imprese. Penale societario, reati tributari e fallimentari e responsabilità d'impresa i macro settori che presidia Si occupa inoltre della difesa di enti indagati ovvero imputati ex d.lgs. 231/2001, oltre che della consulenza in relazione alla predisposizione del modello 231. E' componente di organismi di vigilanza, anche di società quotate.

Con l'ingresso di Chiara Tebano i partner di CREA Avvocati associati sono 14 (oltre ai due Managing Partner Daniele Caneva e Roberto Rovero i partner Elena Carpani, Alberto Chiesa, Marco Chiesara, Roberto Cociancich, Nicoletta Colombo, Gianluca Fucci, Giampaolo Locurto, Marco Lucchini, Silvia Rancati, Laurent Scarna, Cino Raffa Ugolini e Chiara Tebano).

CREA Avvocati Associati (www.crealaw.com), uno studio legale italiano indipendente, con forte vocazione internazionale, specializzato nella consulenza legale alle imprese. Lo Studio, alla cui guida vi sono Daniele Caneva e Roberto Rovero, Managing Partners, rispettivamente dell'ufficio di Milano e di quello di Piacenza, è nato dall'integrazione di tre realtà professionali preesistenti (Caneva e Associati, CRW e MRA). CREA Avvocati Associati, può contare su oltre 40 professionisti, fra cui 14 soci e riunisce la pluriennale esperienza maturata dalle tre strutture in differenti settori del diritto.

Lo Studio assiste imprese italiane ed estere, operanti nei più svariati settori, dalla moda ai beni di lusso, dalla farmaceutica alla cosmesi, dal food & beverage ai software. I settori in cui opera sono quello della proprietà industriale e intellettuale, il diritto commerciale, la privacy, il diritto del lavoro, M&A, il diritto pubblicitario e della comunicazione, il diritto d'autore, diritto bancario, diritto dei mercati finanziari, diritto delle assicurazioni, le ristrutturazione del debito, contenzioso ed arbitrati e Tlc. Nell'area dell'IP (Intellectual Property) CREA Avvocati Associati può vantare una consolidata partnership con Bugnion S.p.A., società da oltre 40 anni fra i leader italiani ed europei nel settore della consulenza in proprietà industriale e intellettuale.

CREA Avvocati Associati è stato nominato nel Legalcommunity Ip & Tmt Awards 2017, svoltosi l'11 maggio 2017 a Milano, Studio dell'anno Marchi e Brevetti .