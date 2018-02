Carnelutti NY con IMPRIMA nell'acquisizione di City Prints e Premier Fabrics

Carnelutti Studio Legale Associato - New York office - nelle persone del partner Gianluigi Esposito e del counsel Lorenzo Marcelli Flori, ha assistito IMPRIMA S.p.A., holding del gruppo multinazionale dedicato interamente alla stampa e al finissaggio tessile, nell'acquisizione di City Prints e della gemella Premier Fabrics, aziende statunitensi specializzate nella stampa di tessuti.

IMPRIMA, controllata da Wise SGR attraverso il fondo di private equity italiano Wisequity IV, grazie a questa operazione rafforza ulteriormente il proprio ruolo strategico nel settore, consolidando la propria presenza internazionale anche oltre oceano, diventando un player di riferimento nel settore della stampa e del finissaggio tessile per retailer e brand internazionali.

City Prints e Premier Fabrics, fondate nel 1997 e con sede a New York e Los Angeles, sono specializzate nella stampa tessile per il mercato programmato. Le società forniscono creatività e tessuti stampati ai principali retailer americani come Walmart, Target e Macy's, a brand di moda come Ralph Lauren, Calvin Klein e Tommy Hilfinger, e a retailer online come Amazon. City Prints e Premier Fabrics servono retailer e brand attraverso società di intermediazione che gestiscono il prodotto finito e che oggi si riforniscono di tessuti e capi confezionati principalmente dalla Cina.

I fratelli Jason e Ryan Borg, fondatori di City Prints e Premier Fabrics, manterranno la posizione di leadership gestionale nelle società e diventeranno azionisti della holding IMPRIMA.

Le acquisizioni di City Prints e Premier Fabrics fanno seguito alle recenti acquisizioni dei converter tessili italiani Set, Guarisco e B-Blossom e del converter tedesco KBC.