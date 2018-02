LED Taxand consolida il dipartimento di Corporate Tax

LED Taxand rafforza ulteriormente il proprio dipartimento di Corporate Tax dello Studio con l'ingresso del Dott. Giorgio Alessandri.

Proveniente dallo Studio Simonelli Associati di Milano, il Dott. Giorgio Alessandri entra in LED Taxand in qualità di socio.

Gli ultimi mesi - segnala Guido Petraroli, co-managing partner di LED Taxand - hanno visto lo Studio molto attivo nella creazione di un team in grado di fornire un ampio ventaglio di competenze al Mercato. L'ingresso di Giorgio consente di rafforzarci in un'area fondamentale per la crescita dello Studio.

Con questo ulteriore ingresso - continua Alfredo Fossati, co-managing partner - comincia a prendere forma la squadra con cui lo Studio si presenta sul mercato.