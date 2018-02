LEGANCE E BONELLIEREDE NELL'OPADI QUARANTACINQUE S.R.L. SU CAD IT

Legance Avvocati Associati ha assistito Quarantacinque S.r.l. nel lancio

dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto azioni ordinarie di CAD IT

S.p.A., società attiva nel settore dell'information technology quotata sul segmento "STAR" del MTA. BonelliErede ha assistito Magnetar Capital, società statunitense di asset management, nella sottoscrizione degli accordi relativi all'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, finalizzato al finanziamento dell'OPA.

L'offerta, che ha come obiettivo la revoca dalla quotazione sul MTA delle azioni ordinarie di CAD IT, non comprende le quote già detenute da Paolo Dal Cortivo, Amministratore Unico e Socio Unico dell'offerente, nonché Presidente ed Amministratore Delegato di CAD IT, e i soggetti che agiscono di concerto, Giulia Dal Cortivo, Amministratore Delegato di CAD IT, e Liliana Lanza.

Il corrispettivo dell'offerta è pari a 5,3 euro per azione, per un esborso complessivo, in caso di adesione totalitaria da parte di tutti i destinatari dell'offerta, di circa 40,8 milioni di euro.

Il team di Legance è stato guidato dal partner Giorgio Vanzanelli, coadiuvato dal senior associate

Stefano Bandini e dagli associate Matteo Minero e Erwin Zanetti, nonché dal counsel Antonio Siciliano per gli aspetti relativi al prestito obbligazionario. BonelliErede ha agito con un team coordinato dal socio Andrea Carta Mantiglia e composto dai soci Emanuela Da Rin e Vittoria Giustiniani, il senior counsel Alessandro Vittoria e il senior associate Giovanni Battaglia