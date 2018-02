Pavia e Ansaldo con DEA Capital per l'autorizzazione antitrust dell'investimento nella casa vinicola Botter

L'autorità della concorrenza tedesca (Bundeskartellamt) ha recentemente dato il via libera all'ingresso del fondo Idea Taste of Italy, gestito da DEA Capital Alternative Fund s.g.r., società del Gruppo De Agostini, nella compagine azionaria della Casa Vitinicola Botter S.p.A, settima azienda italiana in termini di fatturato per la produzione di vino.

Dea Capital è stata assistita da Pavia e Ansaldo nella valutazione degli obblighi di notifica e nel filing dell'operazione all'autorità antitrust tedesca, con un team coordinato dal socio Filippo Fioretti (nella foto), responsabile del dipartimento Antitrust di Pavia e Ansaldo, e dall'associate Maria Rosaria Raspanti.