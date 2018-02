FDL Studio Legale e Tributario si rafforza nel diritto Bancario e Restructuring con l'ingresso di Carlo Carta

L'avvocato Carlo Carta ha assunto il ruolo di Socio responsabile del dipartimento di diritto bancario finanziario e restructuring dello Studio dal 1 gennaio 2018.



Con una pluri-decennale esperienza nel settore acquisita in primari studi internazionali quali Clifford Chance, Baker McKenzie e successivamente come partner in Deloitte Legal e in Legal Alliance, l'avvocato Carlo Carta sarà responsabile del neo-costituito dipartimento di diritto bancario finanziario e restructuring dello Studio.



"L'ingresso di Carlo - segnalano Luigi Granato e Giuseppe Cattani, managing partners dello Studio - consente a FDL di crescere dotandosi di una professionalità eccellente con competenze che sempre più spesso vengono richieste dalla base clienti dello Studio consentendo da subito di sviluppare una serie di sinergie importanti".



"L'attività di Bancario Finanziario e Restructuring in questi anni è molto cresciuta sia in numero di incarichi che nella dimensione degli stessi - segnala l'Avvocato Carlo Carta - l'ingresso in FDL consentirà una ulteriore accelerazione su nuovi prospect e un consolidamento dell'attuale portafoglio"