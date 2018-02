Gitti and Partners deal counsel nel rilascio di una garanzia fideiussoria, da parte di un pool di primarie compagnie nazionali e internazionali guidato dal gruppo Reale Mutua, per un valore pari a Euro 76.500.000,00, nell' interesse di Consorzio Stabile SIS S.C.p.A a margine del contratto per l'affidamento della costruzione della superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta, una delle maggiori opere oggi in costruzione in Italia.



La superstrada sarà lunga 95 km e collegherà le autostrade A4 e A27 tra Montecchio Maggiore (Vicenza) e Spresiano (Treviso), attraversando 36 comuni, con lo scopo di ridurre il traffico lungo l'asse Ovest-Est del Nord Italia tra Milano e Venezia. All'asse autostradale si aggiungono 68.3km di viabilità di accesso e ordinaria, per un totale complessivo di 162km di opere stradali.



Il team di Gitti and Partners e' stato guidato dal socio Vincenzo Giannantonio (foto) insieme a Cristina Cavedon, Gloria Manunza, Nicola Malta.



Gli aspetti notarili sono stati curati e seguiti dal notaio Dario Restuccia di RSNOTAI.