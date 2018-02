Le novità 2018 legate della nuova legge di Bilancio

Si terrà domani pomeriggio a Roma presso l'Hotel Ambasciatori Palace, l'incontro organizzato dallo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati sulle novità 2018 legate della nuova legge di Bilancio.

Il convegno analizzerà le principali novità in materia di imposte indirette, tema sul quale interverrà Filippo Cellucci dell'Agenzia delle Entrate.

Offrirà inoltre alle imprese una view sulle principali imposte dirette sia in ambito di fiscalità nazionale che internazionale.

In particolare, in merito alla fiscalità nazionale affronterà il tema delle imposte sui dividendi e capital gain e il relativo calendario per il 2018.

In merito alla fiscalità internazionale, tratterà i temi della nuova definizione di stabile organizzazione (s.o.), la disciplina degli utili provenienti da soggetti black list, l'introduzione della web tax, il riallineamento dei valori fiscali su controllate estere e il Gruppo IVA.

A seguire, verranno approfonditi dallo Studio le agevolazioni e crediti d'imposta, le novità in materia di accertamento e di compliance.

La partecipazione è gratuita previa registrazione.

IL PROGRAMMA