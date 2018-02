Pavia e Ansaldo nell'acquisto dell'immobile in Milano, Via Gonzaga

Pavia e Ansaldo ha assistito DeA Capital Real Estate SGR per uno dei Fondi di investimento immobiliare riservato ad investitori professionali, nell'acquisto dell'immobile in Milano, Via Gonzaga, dal Fondo FIP – Fondo Immobili Pubblici.

L'immobile è locato all'Agenzia del Demanio ed utilizzato dall'INPS.

Pavia e Ansaldo ha agito con un team composto dalla partner Fiorenza Resta e dalla senior associate Kathleen Bucci per le questioni di real estate e dai partner Mia Rinetti e Carlo Trucco per le questioni riguardanti il finanziamento bancario dell'operazione.