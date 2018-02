R&P LEGAL SI CONFERMA ANCORA UNA VOLTA TRA I PRINCIPALI PLAYER NEL MERCATO DEI MINIBOND

Lo studio R&P Legal, in particolare con il partner Giovanni Luppi, si conferma tra gli studi legali più attivi nel mercato dei Mini Bond.

Questo è quanto emerge dal 4° Report italiano sui Mini-bond dell' Osservatorio Mini-Bond del Politecnico di Milano, presentato nei giorni scorsi alla presenza di circa 400 operatori.

A conferma di ciò, lo studio R&P Legal, con il partner Giovanni Luppi, ha curato in qualità di deal counsel, gli aspetti legali dell'emissione di due tranche di MiniBond quotati sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, per complessivi 2 milioni di Euro, effettuata (lo scorso venerdì 23 febbraio) da CAAR S.p.A., azienda torinese operante nel settore della consulenza ingegneristica di prodotto, di processo ed elettronica nel settore automotive, aerospace e railway, che nel 2013 aveva dato il via al mercato italiano dei MiniBond con la prima emissione quotata sul Mercato Extramot pro di Borsa Italiana.

"Si tratta – ha dichiarato Riccardo Rossotto, Senior Partner di R&P Legal – della conferma documentata di una assidua e programmata presenza del nostro studio nel mercato delle PMI, la vera architrave della nostra economia".