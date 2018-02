STYLE CAPITAL, Fondo di Private Equity istituito e gestito da STYLE CAPITAL SGR ha sottoscritto in data odierna un accordo il investimento per rilevare una quota di partecipazione della società MSGM Srl, società a cui fa capo l'omonimo esclusivo marchio Contemporary di abbigliamento, scarpe e borse.

STYLE CAPITAL rileverà il 32% dell'azienda, mentre la restante quota continuerà ad essere detenuta da Manifattura Paoloni e da Massimo Giorgetti (tramite la società Forrester), attuali soci del gruppo. Massimo Giorgetti continuerà a rivestire il ruolo di direttore creativo ed artistico dell'azienda.

Fondato nel 2009 su iniziativa del suo direttore creativo Massimo Giorgetti e sostenuto nei suoi piani di sviluppo dalla famiglia di industriali Paoloni, il Brand MSGM ha registrato nel tempo una significativa e costante crescita sia in Italia sia all'estero, attestandosi come uno dei brand di maggior successo e desiderabilità nel segmento contemporary. L'azienda oggi produce e commercializza col marchio di proprietà MSGM abbigliamento e accessori di fascia alta per donna-uomo-bambino, con un prodotto dal gusto contemporaneo, iconico e colorato

Il fondo STYLE CAPITAL è stato assistito per la parte legale e fiscale dallo Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati, con un team composto dal partner Valerio Libani per gli aspetti fiscali e dal partner Marzio Molinari e dall'associate Alessandro Manico, per gli aspetti legali.

Manifattura Paoloni è stata assistita per gli aspetti societari e fiscali da Massimo Prosperi e Stefano Acquaroli e per gli aspetti legali da Carnelutti Studio Legale Associato con un team composto dal partner Carlo Pappalettera e da Filippo Grillo.

Forrester e Massimo Giorgetti sono stati assistita per gli aspetti societari e fiscali da Alberto Peila e per gli aspetti legali da Francesco Simone Crimaldi.