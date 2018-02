Martedì 6 marzo 2018 dalle 14:30 - 19:00 presso gli uffici DLA Piper Milano si terrà la terza edizione del Tax Day, si terrà l'incontro articolato in tre tavole rotonde: la prima dedicata all'analisi degli sviluppi fiscali dell'economia digitale; la seconda rivolta ad analizzare le principali novità in materia di fiscalità internazionale e transfer pricing, anche alla luce della riforma Trump in USA; infine, l'ultima sessione verterà sulle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018.

Tra i relatori all'evento saranno presenti, insieme a professionisti di DLA Piper, anche rappresentanti del mondo della consulenza e delle istituzioni nazionali.

il programma