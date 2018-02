Nasce la Spac istituzionale di Palladio Holding S.p.A.

Palladio Holding S.p.A., holding di investimento indipendente, attiva in Italia da oltre 30 anni, annuncia di aver promosso una Spac (Special Purpose Acquisition Company) denominata VEI1 S.p.A. che ha ottenuto l'ammissione alle negoziazione sull'AIM Italia.

lo studio legale internazionale Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners ha assistito sia la Spac denominata VEI1 sia il promotore Palladio Holding S.p.A. con un team guidato dal partner Stefano Bucci (in foto) coadiuvato dal partner Mariasole Conticelli e dall'associate Alessia D'Errico.

Banca Akros ricopre il ruolo di Global Coordinator e svolge altresì il ruolo di Nomad e Specialista. Il Global Coordinator è stato assistito da DLA Piper con un team composto dal partner Francesco Aleandri coadiuvato dal senior associate Vincenzo Armenio.

La società di revisione incaricata è PricewaterhouseCoopers che ha seguito anche gli aspetti fiscali dell'operazione.

I titoli di VEI1 saranno quotati sul mercato Aim Italia/Mercato Alternativo del Capitale di Borsa Italiana a partire dal 27 febbraio 2018. VEI1, che ha raccolto Euro 100 milioni mediante il collocamento di n. 10.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione, è dedicata alla ricerca di target tra società italiane di medie dimensioni, non quotate, di successo, con rilevanti prospettive di crescita – organica e/o tramite acquisizioni-, possibilmente presenti su mercati internazionali.