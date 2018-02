Venerdì 2 marzo a Villa Borromeo di Sarmeola di Rubano l'unica tappa nordestina del ciclo di incontri dedicato alla presentazione del Desk Brasile per favorire l'internazionalizzazione e le opportunità di investimento in Brasile di imprese e studi professionali

Fa tappa a Nordest il roadshow "Desk Brasile", il ciclo di incontri che attraverserà l'Italia, promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per far conoscere ai commercialisti italiani le opportunità di investimento in Brasile e le possibili sinergie da avviare con i colleghi brasiliani.

L'appuntamento, organizzato dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie che rappresenta l'unica tappa nordestina del tour, si terrà venerdì 2 marzo 2018 a partire dalle ore 9.30 presso Villa Borromeo a Sarmeola di Rubano (Padova) e vedrà la partecipazione di una delegazione di commercialisti di SESCON-SP, l'associazione dei commercialisti dello stato di San Paolo, e di imprenditori di FIESP, la federazione degli imprenditori di San Paolo.

Durante l'incontro verrà presentato il "Desk Brasile", lo sportello che aiuterà le imprese italiane nei contatti con gli studi professionali associati a SESCON-SP, per favorire le opportunità di investimento in Brasile e promuovere l'internazionalizzazione delle imprese.

Il "Desk Brasile" rientra nel più ampio Protocollo d'intesa siglato a dicembre 2016 a San Paolo tra il presidente del CNDCEC, Massimo Miani, e il presidente del SESCON-SP, Marcio Massao Shimomoto, per promuovere il processo di internazionalizzazione degli studi professionali e fornire alle aziende clienti forme di assistenza in rete e collaborazione su temi societari, amministrativi e fiscali.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali dei vertici dei commercialisti del Nordest: Fabio Marchetto, presidente Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, Margherita Monti, presidente Conferenza Permanente fra gli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, Dante Carolo, presidente Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, Massimo Miani, presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e del presidente della Camera di Commercio di Padova e Vicepresidente di Infocamere, Fernando Zilio.

La prima parte della mattinata si concentrerà su una panoramica del Brasile, delle sue opportunità e del sistema fiscale a cura di Marcio Massao Shimomoto, presidente SESCON – SP, Carlotta Bedogni, presidente Commissione Internazionalizzazione Triveneto dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Franco Conzato, direttore Promex Azienda Speciale per l'internazionalizzazione CCIAA Padova e Paolo Ghezzi, direttore Infocamere.

La mattinata si concluderà con un focus sugli attori che accompagnano il percorso di internazionalizzazione delle imprese con gli interventi di Paolo Pesce, MISE sportello Veneto

Vincenzo Calì, Direttore ICE Milano, Luciano Feletto, presidente della Camera di Commercio Italo Brasiliana, Alberto Turchetto, SACE head of North East Area – domestic network

Vincenzo Pagano, Simest area marketing e business development Nord-Est, e Inio Marino, managing director Unicredit International Center Italy.

I lavori pomeridiani riprenderanno con la presentazione del Desk Brasile a cura di Caroline Trimboli, direttore area internazionale SESCON – SP e Benedicto David Fihlo, coordinatore commissione progetti internazionali SESCON – SP. A seguire la tavola rotonda a cui prenderanno parte: Barbara Busetto, consigliere della Camera Commercio Italo Brasiliana, Luca De Simone, worldwide sales director Zhermack S.p.A., Alessandro Giolai, dottore commercialista in Bassano del Grappa, e Renzo Regini, Latin America Representative, San Paolo.

L'ultima parte della giornata sarà dedicata a una sessione di incontri b2b tra imprese italiane e brasiliane con l'assistenza dei loro commercialisti.

Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org