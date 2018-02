Uniolex - Stucchi & Partners alla XBHR Annual Conference 2018

Sharon Reilly, Partner di UNIOLEX, tra i relatori della Cross Border Human Resources Annual Conference, di Praga per parlare di "The Work of Tomorrow".

La Conferenza prende il via, presso il Boscolo di Praga, il 28 Febbraio e per tre giorni vedrà impegnati oltre 40 esperti tra avvocati giuslavoristi ed HR Manager, provenienti da tutto il mondo, per discutere e confrontarsi sui profondi cambiamenti che subirà il mondo del lavoro.

La Conferenza rappresenterà un'occasione unica di confronto e dibattito su tematiche come: "robots, cobots & bots", "big brother is watching - employer's surveillance tools" and "leading a team effectively in a digitalised world".

Nell'intervento di venerdì 2 marzo Sharon Reilly tratterà il tema: "political disruption and its impact on HR" e ne discuterà in particolare con colleghi americani, inglesi, francesi e turchi facendo il punto su come i cambiamenti imposti dalla politica impattino sul sistema legale e sulle modalità operative sia del business che della forza lavoro.

L'avv. Reilly commenta così: "I am delighted to return time and again to this prestigious forum". "Comparing notes with my counterparts at firms like Littler Mendelson, Lewis Silkin, Ogletree Deakins, CM Murray and Loyens Loeff is indeed an honour and a privilege. I always come away from the conference with helpful insights and practical tips to apply to my daily task of navigating Anglo-Saxon companies through the complexities of Italian employment law, to find the solution that best suits their business".