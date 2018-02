BIP Belvedere Inzaghi & Partners (BIP) e Grimaldi Studio Legale hanno assistito Hines nella realizzazione del primo student housing in zona Bocconi a Milano

Si tratta del primo student housing di impronta anglosassone a Milano, che grazie ad una serie di investimenti voluti da Hines, uno dei principali player globali nel real estate, darà il via ad una serie di progetti nelle principali città universitarie italiane, a partire da Milano, Roma, Firenze e Venezia.

La progettazione del sito è stata effettuata dallo studio inglese Carmody Groarke in collaborazione con Calzoni Architetti.

Per la realizzazione della prima area, per la quale i lavori partiranno nel corso di quest'anno e dovrebbero concludersi nel 2020, è previsto un investimento complessivo di 85 milioni – 35 per l'acquisizione del sito e 50 per la valorizzazione dell'area -, il campus garantirà un posto letto per 600 studenti oltre che una serie di spazi e di servizi moderni tipicamente di matrice anglosassone introdotte per la prima volta in Italia: aree comuni, biblioteca, sala cinema, palestra e piscina.

L'intero progetto verrà gestito direttamente da Hines attraverso Aparto, la propria società di gestione che attualmente gestisce 3600 posti letto in Regno Unito e Irlanda e che ne sta realizzando altri 1400 nel resto d'Europa.

BIP ha assistito Hines per tutta la parte di Town Planning con un team guidato dal founding partner Guido Alberto Inzaghi, coadiuvato dal partner Simone Pisani e dall'associate Silvia Gnocco. L'assistenza specialistica ha consentito la triplicazione della volumetria consentita in zona per l'interesse pubblico riconosciuto dal Comune allo student housing.

Grimaldi Studio Legale ha seguito Hines con un team guidato dal managing partner Francesco Sciaudone e dal socio Paolo Rulli con il counsel Ivana Mangistrelli.

Roberto de Nardis e Roberto Buono hanno seguito gli aspetti legati al finanziamento, mentre il socio Luigi Baglivo ha curato gli aspetti regolamentari con gli associate Manuele Pedilarco e Valentina Villa.