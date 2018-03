Francesca Bisaro entra in LegisLAB per rafforzare la practice energy

LegisLAB

Cresce la squadra di LegisLAB con l'ingresso di una nuova partner. Si tratta di Francesca Bisaro, che in passato, tra i diversi incarichi svolti, è stata anche general counsel di Asja Ambiente Italia, gruppo piemontese specializzato nella produzione di energia da fonti rinnovabili, e, prima ancora, di Asm (società poi confluita in A2a).



Proprio l'esperienza maturata nel settore, porterà Bisaro a occuparsi dello sviluppo della practice energy di LegisLAB, "Come per altri professionisti dello Studio – sottolinea Piergiorgio Mancone, managing partner di LegisLAB – anche Francesca ha consolidato la sua professionalità lavorando all'interno delle aziende, occupandosi degli affari legali. Questo per noi rappresenta un elemento di importanza cruciale perché ci permette di assicurare ai clienti una comprensione realmente profonda delle loro dinamiche economiche e, quindi, delle loro esigenze".



Nato meno di 2 anni fa, LegisLAB, specializzato nell'assistenza di realtà attive in settori ad alta intensità di regolamentazione, conta tre uffici (Milano, Torino e Roma) e un team di circa 25 avvocati.