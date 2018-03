Grimaldi Studio Legale continua la sua crescita con nuovi importanti ingressi e aperture

Grimaldi Studio Legale

A Paolo Spada, Avvocato e Professore emerito dell'Università "La Sapienza" di Roma, si riconosce una posizione di assoluto rilievo nel panorama della cultura giuridica, non solo italiana ma anche internazionale. Ha insegnato il Diritto commerciale, il Diritto della proprietà intellettuale, il Diritto fallimentare e il Diritto industriale presso le Università di Camerino, di Macerata, di Firenze e presso l'Università "La Sapienza" di Roma. Nel 2010, l'Università di Paris II Assas gli ha conferito la laurea honoris causa. Autore di numerose opere autore in tema di Diritto dell'impresa, delle società, dei titoli di credito e di Proprietà intellettuale. Il ruolo centrale svolto dal Prof. Spada nella materia del Diritto industriale (con particolare riferimento al tema della Proprietà industriale e di grintellettuale) gli ha consentito di assumere rilevanti funzioni istituzionali, quale la partecipazione a commissioni legislative e, dal 1983, alla Commissione dei ricorsi in materia di marchi e brevetti.



Paolo Spada è membro della direzione e del comitato scientifico di numerosi periodici giuridici, nazionali e internazionali: Rivista di diritto civile, Rivista di diritto privato, Rivista di diritto societario, Annali Italiani del Diritto d'Autore, della cultura e dello spettacolo (AIDA), Il diritto d'autore, Les cahiers de la propriété intellectuelle (Canada). Nonché componente del Comité Exécutif della ALAI (Association Littéraire et Artistique Internationale). Per circa vent'anni e fino al 2016 è stato componente del Giurì dell'Istituto per l'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) (nell'ultimo triennio Vicepresidente). Con Paolo Spada arriva in Grimaldi la Prof. Avv. Sara Romano, professore associato di diritto commerciale Università D'Annunzio Chieti-Pescara. Con Paolo e Sara e i loro collaboratori viene così costituito un team attivo su proprietà industriale ed intellettuale che integrerà le proprie competenze con le altre aree di competenza dello Studio ad esempio con litigation e antitrust.



Lo Studio rafforza inoltre la propria presenza sulle Operazioni straordinarie e Lugano. Arriva infatti come Of cousel l'Avv. Massimo Agostini, già socio di Carnelutti e di Gianni, Origoni, Grippo & Partners, esperto di operazioni straordinarie, ha maturato da tempo una importante operatività su Lugano.



Anche nel Litigation e nel Diritto delle assicurazioni - settori coordinati dal Co-Managing Partner Davide Contini - prosegue la crescita dello Studio con l'arrivo di due nuovi soci. Arriva, in qualità di partner, l'Avv. Ilario Giangrossi, già socio di Norton Rose Fulbright. L'Avv. Giangrossi ha una consolidata esperienza nell'ambito di procedimenti giudiziali e in arbitrati commerciali internazionali. In particolare, l'Avv. Giangrossi assiste i clienti nel contenzioso relativo alle materie di diritto civile, societario bancario e finanziario. Ilario è stato riconosciuto da Chambers&Partners come uno dei principali litigator in Italia ed ha seguito e segue importanti clienti nazionali ed internazionali su complesse vicende contenziose. Arriva, inoltre, in qualità di partner, l'Avv. Stefano Rossi, già titolare di un boutique specializzata sul diritto/contenzioso assicurativo, con tutto il suo team. Stefano, che vanta una importante esperienza nel settore dei claims assicurativi, porta con se in Grimaldi tutto il suo team.

A questi si aggiunge anche l'ingresso di Gianfranco Dell'Alba come Of Counsel presso la sede di Bruxelles.

D

ell'Alba è l'ex direttore dell'ufficio di Confindustria su Bruxelles, componente del Comitato Economico e Sociale ed è stato componente di diversi Gabinetti di Commissari italiani ed europarlamentare. È un profilo tra i più stimati in Europa come consulente sugli affari europei.

Da ultimo, con il partner Giorgio Gallenzi viene avviata la presenza dello Studio su New York, con l'obiettivo di aggregare presto nuovi professionisti e ripetere l'esperienza fatta da Grimaldi su Londra, dove è oggi il più grande Studio italiano.

"Siamo davvero molto orgogliosi per i nuovi arrivi. La loro grande esperienza nei diversi campi di competenza, contribuirà certamente al consolidamento ed allo sviluppo del nostro Studio in Italia e all'estero. Crescono le competenze e i mercati geografici nei quali siamo presenti: si tratta di un progetto che vedrà presto ulteriori sviluppi!" ha sottolineato Francesco Sciaudone, Managing Partner di Grimaldi Studio Legale.