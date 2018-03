L'Avv. Samela premiato come "Avvocato dell'Anno Shipping" ai Legalcommunity Finance Awards 2018

Legalcommunity Finance Awards 2018

L'Avv. Furio Samela, Socio Responsabile del Dipartimento Shipping Finance dello studio legale internazionale Watson Farley & Williams, è stato premiato come "Avvocato dell'Anno Shipping" ai Legalcommunity Finance Awards.

Il riconoscimento, consegnato durante la serata di premiazione lo scorso 1 marzo a Milano, è stato attribuito per l'unanime apprezzamento da parte dei clienti e dei competitor per la "professionalità ed affidabilità" e per "l'eccellenza per quanto riguarda le pratiche di shipping in Italia".



Non è la prima volta che l'Avv. Samela e Watson Farley & Williams ottengono riconoscimenti a conferma dell'eccellenza nel settore: nel 2017 l'Avv. Samela è stato premiato come "Avvocato dell'Anno Shipping" da Le Fonti e, nello stesso anno, lo Studio ha ottenuto il riconoscimento di "Studio dell'Anno Shipping" ai Legalcommunity Finance Awards. Nel 2016 l'Avv. Samela era stato riconosciuto come "Avvocato dell'Anno Shipping" da Legalcommunity.



Fondato nel 1982, in Italia dal 2002 con due uffici a Milano e Roma, Watson Farley & Williams è un primario studio legale internazionale con la più grande practice di shipping al mondo, specializzata in diritto marittimo e, in particolar modo, nel settore dei finanziamenti navali.