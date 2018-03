Valletta Relazioni Pubbliche lancia DiversityPR: laboratorio di comunicazione delle politiche virtuose di inclusione

Valletta Relazioni Pubbliche

Una consulenza pensata per le imprese, le associazioni e gli studi professionali, per aiutarli a comunicare i valori e i progetti legati alle loro politiche di diversity. DiversityPR si propone di affiancare gli HR Manager e i Diversity Manger attraverso servizi specializzati volti a valorizzare e rendere pubbliche le azioni intraprese a favore dell'inclusione.



DiversityPR assiste le organizzazioni attraverso le attività di ufficio stampa, il digital content marketing, l'organizzazione di eventi e il supporto strategico alla realizzazione dei progetti di diversity management.



"Sempre di più le aziende stanno scoprendo che il diversity management è anche una questione di business. Per questo motivo, forti dell'esperienza e della sensibilità maturata negli ultimi anni, abbiamo deciso di dedicare risorse e competenze ad un progetto destinato a far emergere il valore sociale prodotto dalle imprese. L'idea è che attraverso la valorizzazione delle best practice, le organizzazioni, oltre a rafforzare il proprio brand, possano influenzare positivamente il mondo economico ed imprenditoriale, stimolare comportamenti virtuosi e diventare al contempo protagoniste del dibattito pubblico" ha dichiarato Marianna Valletta, fondatrice di Valletta Relazioni Pubbliche.



"Si parla di molto di diversity management e molto poco di ciò che viene realizzato concretamente in questo campo. Aiutare le imprese a comunicare tutto ciò supporta da un lato la reputazione aziendale e dei brand, dall'altro adempie ad una missione più grande: creare valore etico" ha concluso Giorgia Crimi, project manager di Diversity PR per Valletta RP.