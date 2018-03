RCC, Veronica Vitiello socio specializzato real estate

Lo Studio Legale RCC comunica l'ingresso dell'avvocato Veronica Vitiello come socio specializzato nel real estate. Vitiello ha maturato la sua esperienza in primari studi internazionali e italiani, tra i quali Freshfields Bruckhaus Deringer, dove ha lavorato per la maggior parte della propria carriera, e Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners, occupandosi prevalentemente di operazioni nazionali e cross border nel settore del real estate, e in particolare, di acquisizioni, dismissioni e joint-ventures, operazioni di sviluppo immobiliare, fondi immobiliari, con competenze specialistiche in materia di diritto amministrativo e ambientale e consolidata esperienza anche in diritto societario. L'avvocato Vitiello, conclude la nota, rinforza in modo sinergico e complementare la practice di real estate dello Studio RCC che annovera in particolare professionisti con lunga e consolidata esperienza nel settore del real estate finance.