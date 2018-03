Speciale ICT: Cybersecurity, a Roma il 7 marzo il Convegno su Sicurezza, Regolamento UE e imprese

CYBERSECURITY

Mercoledì 7 marzo 2018 dalle ore 15:00 alle 18:00, presso il Palazzo Origo di Via di Torre Argentina, 21 a Roma, si terrà l'evento organizzato da BLB Studio Legale: "Cyber Security e Regolamento UE 2016/679: Cosa cambia per le Imprese?".



Al convegno parteciperanno rappresentanti delle istituzioni, mondo accademico ed esperti in materia. Il Convegno vuole costituire un'occasione di riflessione offrendo la parola a tutti i protagonisti: istituzioni, università, giuristi e associazioni riguardo i profili tecnico-giuridici della cybersecurity, le principali novità e l'impatto del regolamento UE 2016/679 e della Direttiva 1016/1148 sulle imprese.



Tra i vari ospiti saranno presenti Raffaele Barberio, Presidente dell'Associazione Privacy Italia, Luigi Montuori, Dirigente del Servizio Relazioni Comunitarie e Internazionali, Garante per la protezione dei dati personali, Corrado Giustozzi, Esperto Cyber Security, AgID (Agenzia per l'Italia Digitale) e Paolo Galdieri, Avvocato – BLB Studio Legale, Docente di Informatica Giuridica – Università LUISS Guido Carli. L'evento è accreditato presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma – n. 3 crediti formativi ordinari. (K4b)