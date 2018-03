Studi legali: ALDI apre in Italia con RCC

ALDI la multinazionale tedesca leader mondiale nel settore della grande distribuzione organizzata presente in undici paesi e quattro continenti (Europa, America, Asia e Australia) con oltre 5.900 punti vendita ha aperto in Italia i primi punti vendita. L'avvocato Veronica Vitiello, socio dello studio RCC, negli ultimi due anni ha assistito il gruppo ALDI nel progetto di sviluppo di Italia occupandosi della redazione dei contratti necessari per lo sviluppo e l'apertura al pubblico dei punti vendita ALDI secondo gli standard del gruppo. Lo comunica lo studio