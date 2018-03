BILANCIO 2017 TRA NOVITA' NORMATIVE E VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO DELLE IMPRESE

Venerdì 9 marzo a Treviso la Giornata di studio dell'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie sulla redazione del Bilancio 2017

Oltre 500 commercialisti da tutto il Triveneto sono attesi a Treviso per la Giornata di formazione "Bilancio 2017. Novità OIC: profili civilistici, riflessi fiscali e sul rating bancario" organizzata dall'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie in collaborazione con Eutekne-Didactica e Intesa San Paolo.

L'appuntamento si terrà venerdì 9 marzo 2018 a partire dalle ore 9.30 a Quinto di Treviso presso il BHR Treviso Hotel (Via Postumia Castellana, 2).

Il bilancio d'esercizio rappresenta un documento fondamentale per descrivere lo stato di salute di un'impresa. Sono numerose le novità normative in materia che riguardano l'aggiornamento dei principi contabili (OIC), le nuove regole di bilancio e le ricadute sulla fiscalità; una specifica attenzione verrà dedicata all'impatto sugli indici di merito creditizio delle aziende: quest'ultimo aspetto è particolarmente importante per gli imprenditori e il miglioramento dello standing è condizione fondamentale per accedere al credito. In questa prospettiva, il bilancio di esercizio può costituire uno strumento informativo e di comunicazione fondamentale.

Il convegno ha pertanto l'obiettivo di offrire ai professionisti una panoramica delle principali novità e degli strumenti contabili da utilizzare per la redazione dei bilanci 2017.

La prima parte della Giornata sarà dedicata ad una rassegna sugli aggiornamenti ai principi contabili e ad un approfondimento sul nuovo principio di derivazione rafforzata. Il pomeriggio sarà invece incentrato sulla valutazione del merito creditizio e le nuove regole di bilancio, con un focus sui fattori qualitativi e quantitativi che determinano il rapporto tra bilancio e rating bancario, nella prospettiva sia delle aziende e dei loro consulenti che degli istituti di credito. Un'ultima parte sarà dedicata ad un approfondimento sulla relazione di revisione secondo i nuovi principi ISA.

Dopo i saluti di Fabio Marchetto, Presidente ADCEC delle Tre Venezie, e di David Moro, Presidente ODCEC di Treviso, interverranno come relatori: Alain Devalle, dottore commercialista, revisore contabile e professore associato di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino, Fabrizio Bava, dottore commercialista, revisore contabile e professore associato di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Torino, Norberto Villa, pubblicista e consulente d'azienda, Carlo Moretti, Vice Direttore Generale di Cassa di Risparmio del Veneto e Andrea Fogarolo, socio, AD e fondatore di DF Audit. Modera i lavori Giovanni Carlo Allione del Gruppo di Studio Eutekne.



Tutte le informazioni su www.commercialistideltriveneto.org