LA SCALA PUNTA SUI GIOVANI TALENTI: A GIUGNO PARTE LA SECONDA EDIZIONE DI LA SCALA YOUTH PROGRAMME

Stanno per iniziare le selezioni della seconda edizione di La Scala Youth Programme, l'iniziativa promossa da La Scala – da poco diventato Società tra Avvocati per Azioni – con l'obiettivo di individuare un talent pool di giovani promesse capaci di spaziare tra i team dell'area Banche e Finanza dello Studio. La Scala Youth Programme si rivolge a 20 neolaureati in Giurisprudenza interessati a un percorso di approfondimento focalizzato sul diritto bancario, che porterà i 5 più meritevoli tra loro a un inserimento nello Studio.

Il programma prenderà il via nel mese di giugno e avrà una durata di 6 settimane, durante le quali si alterneranno corsi teorici, esercitazioni pratiche, partecipazione alle udienze in Tribunale e affiancamento agli avvocati. È prevista la partecipazione di docenti esterni.

I neolaureati dovranno avere conseguito la laurea a pieni voti, essere dotati di una forte motivazione e avere una predilezione per le materie bancarie e finanziarie, oltre a un'ottima conoscenza della lingua inglese. Nel corso della prima edizione sono state raccolte più di 100 candidature, da molte regioni italiane. Con La Scala Youth Programme, La Scala conferma il proprio impegno nell'offrire opportunità concrete a chi si affaccia per la prima volta sul mondo della professione legale. L'investimento nei giovani talenti e nella loro formazione è uno dei punti chiave dell'organizzazione di La Scala.

L'edizione 2017 di La Scala Youth Programme ha visto l'ingresso in Studio di un talent pool di 5 giovani e di 3 figure junior.

I moduli formativi di questa nuova edizione, tenuti da professionisti e consulenti accreditati, verteranno sui seguenti argomenti:

 Cenni introduttivi: contratti bancari e finanziari

 Pareri legali ed elementi di procedura civile

 Contenzioso bancario

 Diritto fallimentare

 Recupero crediti

 Procedure esecutive

 Non performing loans

 Mercati finanziari

 Antiriciclaggio e segnalazioni di operazioni sospette

 Soft skills: gestione del tempo e delle attività

 Deontologia

La Scala Youth Programme si terrà presso l'Auditorium Piero Calamandrei della sede milanese di La Scala.

REQUISITI E MODALITA' PER CANDIDARSI

I giovani che intendono partecipare alle selezioni per La Scala Youth Programme devono aver conseguito una laurea specialistica in Giurisprudenza da non più di 12 mesi e aver sostenuto tra gli esami opzionali almeno uno tra diritto bancario, diritto fallimentare, diritto dei mercati finanziari, procedura civile corso progredito o equivalenti.

La candidatura deve essere inviata allegando l'elenco degli esami sostenuti, il curriculum vitae, il certificato di laurea e una lettera motivazionale a: youthprogramme@lascalaw.com

Per maggiori informazioni: www.lascalaw.com/youthprogramme