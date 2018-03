Lunedì 5 marzo da Les Chefs Blancs, in Via Monti della Farnesina 77, scuola di cucina degli Chef Sandro Masci e Giulia Steffanina, si è aperta la nuova stagione del Jaguar Land Rover Englandstar Chef Forense.

Tanti gli ospiti intervenuti per la prima serata invitati dall'Avv. Nicola Colavita, ideatore di questo divertente ed esclusivo format, che lega professionisti del mondo del diritto, manager, imprenditori e appartenenti ad altre categorie professionali, all'alta cucina.

Tema della serata le Paste della Tradizione Italiana.

"Chef Forense – ha dichiarato l'Avv. Nicola Colavita - è un vero e proprio network divertente e relazionale. Gli ospiti, guidati dagli chefs, si mettono il grembiule, cucinano, spadellano e mangiano tutti insieme quello che hanno preparato in un clima di grande rilassatezza e convivialità. Ci si mette tutti in gioco con il sorriso, ci si da obbligatoriamente del "tu" e ci si può mettere la forchetta nel piatto con il commensale per assaggiare quello che è stato fatto. In questo modo si crea un'atmosfera veramente unica, che non potrebbe verificarsi partecipando ad una semplice cena. Per aprire questa nuova edizione abbiamo scelto di offrire ai partecipanti un tour gastronomico dei primi piatti della cucina Made in Italy: partendo dal nord con le trofie al pesto, passando per il centro con i bucatini all'amatriciana e finendo al sud con gli spaghetti con alici e capperi".

Al gustoso evento hanno preso parte tra gli altri la show girl Maria Monsè, accompagnata dal marito, l'imprenditore Salvatore Paravia, la poliedrica Roselyne Mirialaichi, l'imprenditore Emile Amicucci, l'inviata de La Vita in Diretta Elisa Silvestrin, le Baronesse Elena e Livia Sanità, il giornalista Rai Stefano Orsini, l'Ing. Giuseppe Cardinale, il Presidente dell'Accademia Nazionale dei Sartori Ilario Piscioneri, il Notaio Fabrizio Annibaldi, il manager di Banca Consulia Roberto Tombolini, il manager di Acqua di Parma Ignazio Cusumano, il sommelier Enrico Maria Concutelli, l'Arch. Antonella De Giusti, l'Arch. Francesca Valle e l'imprenditore Stefano Pizzolato.

A fare gli onori di casa la responsabile di Chef Forense Francesca Mercantini.

Prossimo appuntamento con il Jaguar Land Rover Chef Forense mercoledì 14 marzo.