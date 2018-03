GOP con il fondo Ergon Capital Partners nella cessione di Nicotra Gebhardt S.p.A.

Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha assistito il fondo Ergon Capital Partners nella cessione di Nicotra Gebhardt S.p.A. a Regal Beloit Corporation, assistita da Norton Rose Fulbright.

Nata dalla fusione tra l'italiana Nicotra e la tedesca Gebhardt – Nicotra Gebhardt è leader nei sistemi critici e a basso consumo energetico per la ventilazione e la qualità dell'aria. L'azienda è attiva nella produzione, vendita e assistenza di servizi di ventilazione sotto il marchio leader del settore di Nicotra Gebhardt.

Tramite questa operazione strategica, Regal Beloit Corporation - società statunitense leader nel settore dei motori elettrici, controlli di movimento elettrico, produzione di energia e prodotti per la trasmissione di potenza che servono i mercati di tutto il mondo - accrescerà ulteriormente il suo portfolio, espanderà la sua presenza geografica e amplierà la sua linea di sistemi ad aria compressa ad alta efficienza energetica.

Il closing dell'operazione è previsto nel secondo trimestre del 2018.

Per GOP ha lavorato un team composto dai partner Gianluca Ghersini (in allegato) e Andrea Gritti, coadiuvati dall'associate Eleonora Canonici.

Regal Beloit Corporation è stata assistita da Norton Rose Fulbright con un team composto dal partner Heimon Smits e dal senior associate Marcello Ciampi per gli aspetti Corporate ed M&A, e dal Partner Attilio Pavone e l'associate Vincenzo Di Gennaro, per gli aspetti di diritto del lavoro.