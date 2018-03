BMO Real Estate Partners acquisisce Via del Gesù 2 a Milano da Kering Group

LED Taxand e lo studio MF hanno assistito BMO Real Estate Partners nell'operazione.

BMO Real Estate Partners (BMO REP), specialista pan-europeo in investimenti immobiliari, parte della divisione di asset management della canadese BMO Financial Group, ha finalizzato l'acquisizione di uno spazio commerciale premium di circa 1.500 mq a Milano per conto del suo fondo di investimento pan-europeo focalizzato sulle proprietà commerciali.

L'immobile sito in via del Gesù 2 nel cuore del Quadrilatero della Moda, il distretto del lusso milanese, adiacente al negozio di Cartier e al Four Seasons Hotel.

Nell'operazione BMO Real Estate Partners è stata assistita per gli aspetti legali dallo studio MF con un team guidato dall'Avv. Paolo Magnaschi.

LED Taxand ha assistito BMO Real Estate Partners con un team composto dai soci Guido Arie Petraroli, Paolo Ruggiero e dall'Avv. Francesco Cardone.