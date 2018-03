Gli studi legali nel finanziamento dell'acquisizione di CRM

Gli studi legali Pavia e Ansaldo e Dentons hanno agito quali advisor legali nel finanziamento dell'operazione di acquisizione del 100% dell'azienda modenese CRM da parte di Aksìa Group SGR, società di private equity indipendente.

CRM è da oltre 40 anni leader nella produzione di piadine, tigelle, sfogliate, focaccine e basi per pizza, distribuite con il proprio marchio e per conto delle migliori insegne della grande distribuzione. Il nuovo piano di sviluppo permetterà al gruppo modenese di consolidare il posizionamento sul mercato interno e al tempo stesso di sfruttare il potenziale estero esportando un'eccellenza alimentare italiana.

L'acquisizione è stata perfezionata attraverso un veicolo di investimento capitalizzato in parte mediante l'emissione di un prestito obbligazionario integralmente sottoscritto da Equita Private Debt Fund. Il finanziamento a servizio dell'acquisizione è stato concesso da Banca IFIS S.p.A.

Pavia e Ansaldo ha assistito Equita Private Debt Fund con il partner Marina Balzano e l'associate Giulio Asquini.

Dentons ha assistito Banca IFIS con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e composto dal senior associate Franco Gialloreti e dall'associate Silvia Cammalleri.