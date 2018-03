INOS 17-049 GmbH, società con sede a Monaco di Baviera controllata dal fondo Stargate Capital GmbH, ha completato l'acquisizione di Werther International S.p.A., società italiana con unità operative in Francia, Stati Uniti, Danimarca e Polonia, e distributori in 150 Paesi a livello globale operante nella produzione, assemblaggio e commercializzazione di auto attrezzature.

Portolano Cavallo ha assistito la società acquirente INOS 17-049 GmbH con un team composto dal counsel Luca Gambini e dall'associate Ginevra Sforza, mentre i venditori sono stati assistiti dallo studio legale Alberti & Fontana, con un team composto dal socio Francesco Fontana e dall'avvocato Marta Grazioli.

INOS 17-049 GmbH è una società controllata da Stargate Capital GmbH, fondo d'investimento tedesco che opera da anni attraverso acquisizioni nel settore industriale.

Con sede a Reggio Emilia, Werther International S.p.A. opera attraverso tre divisioni produttive, diversificate per tipologia di prodotti (attrezzature per garage, prodotti per la lubrificazione, e compressori per impiego medicale); la società opera da oltre trent'anni ed è tra i principali player italiani nel segmento aftermarket del settore automotive.