Antonio Franchi si unisce a Bastianini Carnelutti

Il nuovo Studio fondato dall'Avv. Nicolò Bastianini Carnelutti si rafforza con l'ingresso di Franchi e di Giulia Angelini.

L'avvocato Antonio Franchi assiste società Italiane e multinazionali in operazioni di M&A e Real Estate, nella contrattualistica commerciale e in tutte le tematiche di corporate governance, oltre ad occuparsi di contenzioso societario e di temi inerenti gli accordi di garanzia; ha sviluppato specifiche competenze in primari studi nazionali ed internazionali, tra i quali Allen & Overy, Carnelutti e Santa Maria.

Antonio Franchi opera, inoltre, come arbitro, in Italia e all'estero. E' membro dell'European Branch del Chartered Institute of Arbitrators, dell'International Arbitration Centre di Dubai e dell'European Corporate Governance Institute.

Sono molto felice che Antonio – dichiara Nicolò Bastianini Carnelutti – abbia deciso di condividere con me il progetto imprenditoriale dello Studio. La sua esperienza ci consentirà di operare in operazioni complesse con un team di professionisti di altissima qualità e con competenze complementari.

Il nuovo Studio – dichiara Antonio Franchi – nasce con la volontà di rappresentare una boutique in grado di seguire operazioni e procedure contenziose sofisticate con professionisti fortemente preparati. Con questo approccio ed attraverso lo sviluppo di relazioni sia con il mondo accademico sia con primari Studi Legali in Italia e all'estero, riteniamo di poter creare un modello di lavoro in grado di cogliere le esigenze dei nostri clienti e del mercato.

Con l'avvocato Antonio Franchi entra nello Studio Bastianini Carnelutti anche Giulia Angelini.