Gitti, Simmons e Inzitari per un nuovo club deal targato Orienta

Orienta Partners, assieme ad un gruppo di imprenditori e investitori italiani e il fondo di Obbligazioni Private Francese, Indigo Capital, con Monique Deloire, hanno acquisito in club deal, attraverso la società veicolo Romagnapan S.p.A., Antico Forno della Romagna S.r.l. da Bassini S.r.l. in liquidazione.

L'operazione è stata perfezionata con la collaborazione degli studi legali Gitti & Partners, che ha assistito Orienta Partners e agito con un team composto da Vincenzo Giannantonio (nella foto), Cristina Cavedon, Francesco Mirizzi, Camilla Caffi e Francesca Annibale per gli aspetti corporate, Elisa Mapelli per gli aspetti giuslavoristici e Daniele Cusumano, Gloria Manunza e Nicola Malta per gli aspetti banking; Simmons & Simmons, con Davide D'Affronto, Augusto Santoro, Maria Ilaria Griffo e Manuela Villa ha assistito Indigo; i venditori sono stati assistiti dallo Studio Inzitari & Partners, rappresentato dal Prof. Avv. Bruno Inzitari e dall'Avv. Livia Marcinkiewicz; Deloitte ha assistito Orienta Partners per le due diligence contabili e fiscali.