JONES DAY CON BANCA IMI PER IL RATING DELLA CARTOLARIZZAZIONE DI DYNAMICA RETAIL

Jones Day ha assistito Banca IMI (nel proprio ruolo di arranger) in relazione al rating ed al listing dell'operazione di cartolarizzazione realizzata dalla società di cartolarizzazione "Dyret SPV", avente ad oggetto prestiti personali assistiti da cessione/delegazione del quinto dello stipendio/della pensione erogati da Dynamica Retail, intermediario finanziario operante nel settore del c.d. "CQS".

I titoli senior e mezzanine della cartolarizzazione sono stati quotati presso la Borsa del Lussemburgo e sono stati retati da DBRS, Moody's e Scope. In particolare, si tratta della prima operazione di cartolarizzazione di "CQS" con rating pubblico da parte di Scope, agenzia di rating qualificata come "ECAI" ai sensi della normativa EU. I titoli junior della cartolarizzazione sono stati sottoscritti da un investitore terzo.

Jones Day ha assistito Banca IMI con un team guidato dai soci Vinicio Trombetti e Marco Lombardi (per la parte tax), affiancati da Giuseppina Pagano e Carolina Caslini.