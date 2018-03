Alberto Manzini si unisce a Bastianini Carnelutti

Il nuovo Studio fondato dall'Avv. Nicolò Bastianini Carnelutti si rafforza con l'ingresso di Manzini, specializzato in Corporate-M&A, diritto societario e Litigation & Arbitration.

L'avvocato Alberto Manzini si occupa di diritto civile/commerciale/societario, Corporate-M&A, Litigation & Arbitration e, nel corso della sua esperienza professionale, ha sviluppato specifiche competenze, anche quale partner, negli studi legali Jaeger, poi Libonati-Jaeger, Pavesi-Gitti e Carnelutti. E' autore di diverse pubblicazioni in materia di diritto commerciale e societario.

Sono molto felice che Alberto – dichiara Nicolò Bastianini Carnelutti – abbia deciso di condividere con me e con Antonio Franchi il progetto imprenditoriale dello Studio. La sua approfondita esperienza anche quale litigator in complesse vicende di natura societaria e commerciale arricchisce lo studio di una peculiare expertise e ci consente di avvalersi del suo background giuridico in relazione ad operazioni complesse, contribuendo a formare un team di professionisti di altissima qualità e con competenze complementari.