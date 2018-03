Giuseppe Scibetta nominato Presidente di Integra International, principale associazione internazionale di fiscalisti ed esperti contabili

Scibetta guiderà la crescita e il consolidamento dell'associazione fondata nel 1994 che riunisce 122 società con oltre 4.000 professionisti in 67 nazioni.

Presentato il piano strategico 2018 -2019 e nominati due Ambassador.

Giuseppe Scibetta è stato nominato Presidente a livello mondiale di Integra International, primaria associazione internazionale di revisori contabili, fiscalisti ed esperti contabili, fondata nel 1994 e ora operante in 67 nazioni tramite 122 società indipendenti e interconnesse che contano oltre 4.000 professionisti esperti in consulenza fiscale, contabile, economica e finanziaria.

Giuseppe Scibetta è stato chiamato per il biennio 2018-2019 a ricoprire la carica di Presidente Mondiale di Integra International fra i 10 componenti del Global Board composto da esponenti di principali società di consulenza, corporate e fiscale con sedi in Austria, Germania, Uk e USA.

La nomina è avvenuta nel corso del congresso internazionale dell'associazione a Tokyo durante il quale Giuseppe Scibetta ha presentato il nuovo piano strategico contenente le linee di indirizzo volte a favorire la crescita dell'associazione

Scibetta, 73 anni, è socio fondatore dello studio Pomara Scibetta & Partners di Milano, che è specializzato in servizi di consulenza civilistica, societaria, economico-finanziaria, tributaria e pianificazione fiscale. Vanta cinquanta anni di esperienza lavorativa nel settore assistendo, in Italia e all'estero, gruppi e aziende nazionali e internazionali, oltre a svolgere il ruolo di Sindaco in primarie società italiane e estere.

Il piano strategico 2018-2019 presentato si sviluppa su tre linee di indirizzo: Innovazione, Organizzazione e Comunicazione.

Più nel dettaglio, gli obiettivi prioritari del biennio, saranno:

-il consolidamento e il rafforzamento ulteriore della presenza in specifiche nazioni strategiche nell'area EMEIA (Europe, Middle East, India & Africa) e nell'area AANZ (America, Australia e Nuova Zelanda);

-il completamento dell'offerta di servizi professionali da offrire alla clientela nei territori in cui è già presente associando nuovi membri con capacità complementari a quelle dei membri esistenti;

-l'espansione della rete di alleanze di Integra International con società o associazioni operanti in aree di business complementari (Alliance Members); nel campo della consulenza legale; della consulenza mobiliare ed immobiliare; servizi finanziari nel settore della International Investigation; della fornitura di servizi specialistici di consulenza quali il transfer pricing e del Merger and Acquisition in campo internazionale (M&A).

Nel corso del biennio l'assistenza diretta a tutti i membri esistenti e la ricerca di nuovi associati sarà rinforzata dalla nomina di due "Integra Ambassadors" rispettivamente per l'area AAANZ (America, Australia, Asia e Nuova Zelanda) e per l'area EMEIA (Europe, Middle East, India & Africa).

"Sono fermamente convinto che il successo di Integra International risieda nel forte livello di cooperazione tra i membri e nella capacità di creare valore per i clienti tramite l'offerta di una gamma di servizi cross-border sempre più specializzati e completi", ha dichiarato Giuseppe Scibetta.

"Il nostro Global Board ha già approvato il nuovo ambizioso piano di sviluppo basato sulla ricerca di nuovi membri e partner in Paesi non ancora coperti dall'associazione ma considerati emergenti, oltre che il rafforzamento e completamento della nostra presenza e offerta di servizi nelle aree geografiche dove siamo già presenti. L'obiettivo comune è offrire al cliente un servizio a 360°", ha concluso Giuseppe Scibetta.