Istituzioni, imprenditori e commercialisti a confronto per sviluppare sinergie utili alla crescita del Paese

Il 6 e 7 aprile a Bari Convegno organizzato dagli Ordini dei Dottori Commercialisti di

Bari, Taranto, Trani, Potenza e Matera.



Un serrato confronto tra istituzioni, imprese e commercialisti con l'obiettivo di individuare e favorire sinergie utili allo sviluppo economico del territorio e dell'intero Sistema-Paese. Si terrà a Bari in Fiera del Levante i prossimi 6 e 7 aprile il convengo nazionale organizzato dagli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Bari, Taranto, Trani, Matera e Potenza che coinvolgerà i massimi rappresentanti delle istituzioni Locali (il governatore Michele Emiliano e il sindaco di Bari Antonio Decaro), Nazionali (tra gli altri Giancarlo Astegiano Procuratore Regionale della Corte dei Conti del Piemonte, Mauro Orefice Capo di Gabinetto Corte dei Conti – Presidente Sezione Giurisdizionale Puglia, Roberto Garofoli Capo di Gabinetto MEF – Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, Giancarlo Verde Direttore centrale della Direzione della Finanza Locale del Ministero dell'Interno, Col. Pierluca Cassano comandante del nucleo di polizia tributaria di Bari, Dott. Michele Ancona Consigliere di Presidenza della Giustizia Tributaria, Dott. Lucio Luciotti Consigliere Corte di Cassazione Sez. Tributaria, Dott. Roberto Rossi Procuratore Aggiunto della Repubblica Presso il Tribunale di Bari, Dott. Giuseppe Dentamaro Sostituto Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Bari, Dott. Fabio Buquicchio Sostituto Procuratore della Repubblica Presso il Tribunale di Bari, Dott. Alessandro Silvestrini Presidente della Sezione Commerciale presso il Tribunale di Lecce, Dott. Nicola Magaletti Presidente della Sezione Commerciale presso il Tribunale di Bari) e internazionali (tra gli altri il Consigliere economico del consolato generale USA in Italia Joshua Lawrence), del mondo imprenditoriale (tra cui il presidente di Confindustria Puglia Domenico De Bartolomeo) e professionale (tra gli altri il presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Massimo Miani, il vice presidente Davide Di russo ed i Consiglieri Nazionali Maurizio Postal, Giuseppe Laurino e Alessandro Solidoro, i presidenti degli Ordini dei Dottori Commercialisti di Bari Elbano de Nuccio membro italiano del Board dell'IFAC, Taranto Cosimo Damiano Latorre, Trani Antonio Soldani, Potenza Luigi Vergari e Matera Eustachio Quintano).

Durante la due giorni, patrocinata tra gli altri dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, IFAC, CNPR e Cnpadc, saranno cinque i temi oggetto di approfondimento in altrettante tavole rotonde: venerdì mattina, 6 aprile, l'attenzione sarà focalizzata prima su ‘Società partecipate e controlli negli enti locali' e, successivamente, sull'internazionalizzazione delle imprese. Nel pomeriggio saranno le ‘Novità fiscali come opportunità di rilancio per il Paese' al centro del confronto. Nella mattinata di sabato si parlerà di ‘Rapporti professionali e procedure concorsuali' oltre che di ‘Creatività e made in Italy'.

"Lo sviluppo del territorio e del Sistema-Paese – anticipa Elbano de Nuccio, presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari – potrebbe trarre inaspettati benefici dalla crescita delle sinergie tra istituzioni, imprese e commercialisti; e' evidente a tutti che viviamo in un Paese che ormai si trova difronte ad un bivio: evolversi o perire. Ciascuno deve fare la propria parte ed i commercialisti italiani si sentono convinti protagonisti di questo cambiamento. L'economia impone ai paesi più all'avanguardia di spostare in alto l'asticella dell'Innovazione ricercando professionalità ad alto valore aggiunto. Si perde di conseguenza marginalità nelle prestazioni professionali basate su ripetitività e scarsa applicazione di conoscenza. Dobbiamo, quindi, attuare quanto prima un cambiamento culturale nella nostra professione, nella consapevolezza di essere portatori di competenze tecniche altamente qualificate e difficilmente replicabili. È la prima volta che un convegno di questa portata è del tutto gratuito per i colleghi commercialisti, che voglio supportare in ogni modo creando, altresì, opportunità di lavoro concrete in un momento ancora difficile per la nostra professione, fiaccata da una durissima crisi".



il programma

ANCHE IL GRUPPO 24 ORE SARÀ PRESENTE ALL'EVENTO.