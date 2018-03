GOP nella cessione di Centostazioni Retail S.p.A. ("CS Retail")

Parte la procedura per la cessione di Centostazioni Retail S.p.A. ("CS Retail").



Lo studio legale internazionale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners assiste Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. ("FS") nella cessione - insieme a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. ("RFI") - del 100% del capitale sociale della costituenda società CS Retail e nell'affidamento alla medesima del contratto attribuente il diritto di sfruttamento economico in esclusiva degli spazi commerciali e pubblicitari di 5 stazioni ferroviarie: Milano Porta Garibaldi, Roma Ostiense, Padova (attualmente gestite da Centostazioni S.p.A.) nonché Torino Porta Susa e Napoli Afragola (attualmente gestite da RFI).

Questa operazione rientra nel progetto di riorganizzazione societaria avviata da FS che ha come obiettivo quello riqualificare e valorizzare l'attività di sfruttamento commerciale di complessi immobiliari di pertinenza di alcune stazioni ferroviarie di medie dimensioni a vocazione spiccatamente retail.

L'avviso dell'avvio della procedura è stato ufficializzato con la pubblicazione dei relativi annunci su alcuni quotidiani. Il testo integrale della sollecitazione all'invio di manifestazioni di interesse è stato pubblicato sui siti delle società interessate.

GOP assiste la direzione legale del Gruppo Ferrovie dello Stato guidata da Elisabetta Scosceria con un team composto dai partner Francesco Gianni (in foto) e Gabriella Covino, nonché dal counsel Roberto De Simone. Gli aspetti di diritto amministrativo sono seguiti dal partner Biagio Giliberti e gli aspetti tax dal partner Luciano Acciari.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all'advisor PricewaterhouseCoopers Advisory S.p.A entro il 13 aprile 2018