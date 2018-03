Sarà un ricco pomeriggio, quello organizzato da Rödl & Partner per il 22 marzo negli uffici di Milano dal titolo "La riforma del whistleblowing in azienda: tutto ciò che c'è da sapere tra 231, privacy e gestione dei rapporti di lavoro".

Insieme ad un team di giuristi esperti nei vari aspetti che la nuova normativa del whistleblowing viene ad interessare - tra cui i partner Paolo Peroni, responsabile del dipartimento Compliance, Rita Santaniello, responsabile del dipartimento di Diritto del Lavoro e Nadia Martini, di Data Protection - verranno portati approcci concreti per aiutare le aziende ad affrontare nel modo migliore la transizione al nuovo modello.

Si partirà dall'impatto del whistleblowing sulla compliance aziendale, sui modelli organizzativi e sui sistemi di reporting verso gli Organismi di Vigilanza delle società, per passare ai profili giuslavoristici e di privacy illustrando i nuovi adempimenti delle imprese tra policy aziendali e tutela del segnalante e del segnalato contro atti ritorsivi, discriminatori e mobbing.

Per informazioni ed iscrizioni, eventi@roedl.it.