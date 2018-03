White & Case e Simmons & Simmons nel Finanziamento da US $1 miliardo a Enel Américas

Gli studi legali internazionali White & Case e Simmons & Simmons hanno prestato assistenza nell'ambito del finanziamento di tipologia revolving fino a US $1 miliardo reso disponibile a Enel Américas S.A. (controllata cilena di Enel S.p.A.) da un pool di banche guidato da BNP Paribas in qualità di documentation agent e Credit Agricole in qualità di administrative agent, insieme a un club deal che ha incluso Citibank, JPMorgan e Sumitomo Mitsui.

Il team legale di Enel S.p.A. ha incluso Francesca Napolitano, Clara Lucia Conoci e Pierluigi Lappa, mentre il team legale di Enel Américas ha compreso Domingo Valdes Prieto e Josè Gaspar de La Fuente de la Carrera.

White & Case ha assistito la società con un team guidato dai partner Iacopo Canino e Ferigo Foscari (Milano) e Sabrena Silver (New York) insieme agli associate Adriana Tisi (Milano) e Celeste Jackson (New York).

Il team di Simmons & Simmons che ha assistito le banche, è stato guidato dal partner Nicholas Lasagna e ha incluso il supervising associate Fabrizio Nebuloni.

Gli aspetti di diritto statunitense sono stati seguiti dallo Studio Hughes Hubbard & Reed LLP con il partner Amy G. Dulin.