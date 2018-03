Di Capua Sandoval & Partners advisor per l'acquisizione del 61% di One Power & Gas

Ferrario Holding e Dynamin Holding hanno ceduto il 61% del capitale di One Power & Gas SPA alla milanese Industrie Riunite SPA.

One Power & Gas, società costituita nel 2015 con sede a Milano che opera nell'ambito della distribuzione dell'energia elettrica e del gas, ha registrato nell'ultimo anno un fatturato pari a 17 milioni di euro e ha visto settuplicare il suo valore tra il 2016 e il 2017. La One Power & Gas durante l'anno 2017 aveva tra l'altro condotto in affitto il ramo d'azienda dalla procedura di Concordato preventivo della Suisse Gas Italia.

Advisor dell'operazione è stato lo Studio Di Capua Sandoval & Partners nella persona del senior partner Raffaele Di Capua, dottore commercialista.

"L'ingresso di Industrie Riunite nel capitale della società consentirà a One Power & Gas di proseguire con ancora maggiore determinazione e velocità il suo percorso di crescita" ha dichiarato il dott. Raffaele Di Capua.

ONE Power & Gas è una società azienda leader sul mercato nazionale delle forniture di energia elettrica e di gas naturale rivolte ad aziende, professionisti e utenze domestiche. One Power & Gas si impegna nella ricerca, nello sviluppo e nell'implementazione dei processi volti a massimizzare l'efficienza e l'efficacia operativa in ambito energetico ai fini del soddisfacimento delle esigenze e delle aspettative di clienti e collaboratori. La società ha inoltre scelto di investire nella sponsorizzazione di realtà sportive quali Atalanta Calcio, Carrarese Calcio e Basket Nuova Jolly (Reggio Calabria). www.onepowerandgas.eu