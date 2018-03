Manuale per il trattamento dei dati personali

Le opportunità e le sfide del nuovo Regolamento europeo sulla Privacy.

Molteplici gli obiettivi di questo manuale: è una guida per chiunque sia chiamato a svolgere la funzione di DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) o voglia formarsi per rivestire tale ruolo; è un vademecum per studenti che vogliano comprendere contenuto ed impatto del nuovo Regolamento UE/679/2016 (GDPR); è un aggiornamento essenziale per chi è già oggi un esperto deputato alla compliance in tema di privacy e dati personali; è un corso di formazione tascabile per i "responsabili alla sicurezza informatica" che vogliano ampliare la propria attività alla tutela giuridica dei dati personali; è un perfezionamento per consulenti giuristi che vogliano specializzarsi nel tema della protezione dei dati personali; offre un'informazione esaustiva ed accessibile ai titolari d'impresa che gestiscono dati personali, così come ai "responsabili" e agli "incaricati" del trattamento.



