Russo De Rosa e SAT con Gradiente nella acquisizione di HPF

Leo De Rosa e Alessandro Manias dello studio Russo De Rosa Associati e Alvise Spinazzi e Silvia Gagno dello studio legale Spinazzi Azzarita Troi Genito hanno assistito Gradiente SGR che, attraverso il Fondo Gradiente II, ha acquisito il controllo di HPF, società con sede a Fagagna (UD) specializzata nella produzione di particolari forgiati destinati al mercato medicale, della generazione d'energia, aeronautico, ed automotive.

All'operazione hanno partecipato il co-investitore tedesco, NORD Holding, e la famiglia Lualdi che - attraverso la società Amil - ha reinvestito in HPF.

Lo studio Russo De Rosa Associati ha curato i profili di strutturazione ed assistenza fiscale, lo studio SAT quelli di due diligence legale e contrattuali.

Il venditore è stato assistito dallo studio Cleani e Sabbadini per i profili fiscali e dallo studio legale Fruttarolo Cappelletti Pecile & Chiavon per la contrattualistica.

L'operazione di acquisizione è stata finanziata dall'istituto Mediocredito Italiano assistita per gli aspetti contrattuali dallo studio legale e tributario Fontana Galli e Associati.

L'investimento del Fondo Gradiente II è volto a perseguire un progetto mirato all'espansione della presenza di HPF nel panorama internazionale dei contract manufacturer specializzati nell'ambito medicale-ortopedico e della generazione d'energia, rendendo l'azienda un leader di riferimento.