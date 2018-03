Clifford Chance annuncia oggi la nomina di Charles Adams a nuovo Regional Managing Partner per l'area Continental Europe, succedendo a Yves Wehrli. Il mandato di Charles, della durata di quattro anni, avrà inizio dal 1° aprile 2018. Yves, che ha completato il numero massimo di mandati a guida dell'area, continuerà a ricoprire il ruolo di Office Managing Partner per l'ufficio di Parigi.

Charles è riconosciuto per essere uno dei massimi esperti legali nel settore Banking & Finance con specializzazione nelle operazioni di finanziamento italiane e cross-border. Dal 2007 al 2014, Charles è stato Office Managing Partner per Clifford Chance in Italia, con uffici a Milano e Roma, e socio rappresentante dell'area Continental Europe nel Management Committee dello Studio dal 2013 al 2014. Charles è tornato stabilmente a Milano a gennaio 2018, dopo aver trascorso oltre due anni presso l'ufficio di New York a supporto dello sviluppo strategico delle practice americane di Clifford Chance, con focus sull'America Latina. Nel suo nuovo ruolo, Charles rimarrà co-head dell'area Finance & Capital Markets per l'Italia, e continuerà a essere coinvolto attivamente nelle attività di business dall'ufficio di Milano.

Giuseppe De Palma, Managing Partner di Clifford Chance per l'Italia, nel congratularsi con Charles Adams per il nuovo incarico europeo, sottolinea come "La sua nomina rappresenti un riconoscimento del ruolo e del contributo della practice italiana e della sua capacità di emergere in contesti globali ed europei. Per lo Studio in Italia si tratta di una grande opportunità di dare una spinta significativa al consolidamento e al rafforzamento del nostro business. Charles rimarrà in Italia e continuerà ad essere operativo sul mercato italiano, contribuendo così al mantenimento della nostra posizione di leadership nell'area Finance & Capital Markets".

Matthew Layton ha commentato, "Yves ha fatto un lavoro eccellente negli ultimi quattro anni. Seppure abbiamo sempre goduto di un'ottima reputazione sul mercato a livello europeo, la combinazione delle nostre competenze tra uffici, practice e settori non è mai stata così forte. Yves ha il merito di avere guidato il cambiamento all'interno della regione, lavorando instancabilmente in collaborazione con gli altri responsabili dell'area, in particolare con Peter Dieners, Regional Managing Partner per la Germania. Charles raccoglie il testimone alla guida della regione Continental Europe in un momento molto positivo. Charles è dedito al rapporto con i clienti, all'attività dello Studio e lo sarà anche nel garantire che il nostro gruppo Continental Europe continui a offrire un servizio che permetta di distinguerci in un mercato rilevante e in rapida evoluzione per molti nostri clienti, sia a livello europeo sia globale. Non vedo l'ora di lavorare con lui".

Yves Wehrli ha osservato, "È stato un vero onore e un privilegio avere ricoperto il ruolo di Regional Managing Partner. Abbiamo fatto enormi progressi, specialmente nell'assicurare che i nostri clienti e le nostre persone a livello globale comprendessero il potenziale dei nostri 16 uffici leader nella regione. Vorrei ringraziare in particolare tutti i partner europei per il loro supporto e duro lavoro, fondamentali per il nostro successo".

Charles Adams ha aggiunto, "Consolidare la nostra posizione in questa regione di rilevanza strategica è una priorità per lo Studio. Ciò significa assicurarci di stringere legami ancora più forti con i nostri colleghi nelle altre regioni, in particolare nelle Americhe e nell'area Asia-Pacifico. Il futuro dell'Europa è strettamente legato a quello dell'economia globale e rispetto ai nostri competitor siamo in una posizione ottimale per aiutare i clienti a capitalizzare con successo le opportunità che ne deriveranno. È un momento stimolante per assumere questo ruolo e attendo con ansia di lavorare con i nostri team a livello globale per rafforzare la nostra posizione di leader nel mercato".

Separatamente, i partner di Clifford Chance hanno eletto José Manuel Cuenca come membro del Partnership Council dello Studio, succedendo a Giuseppe De Palma che ha raggiunto il limite massimo di due mandati triennali nel Partnership Council. Giuseppe continua a ricoprire il suo ruolo di Office Managing Partner di Clifford Chance per l'Italia.

Malcolm Sweeting aggiunge, "Ringrazio Giuseppe a nome dei partner per la sua energia e il suo impegno negli ultimi sei anni. Conto di collaborare quanto prima con José Manuel e Charles nei rispettivi nuovi ruoli".