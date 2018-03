CMS nella operazione di finanziamento della compagnia statale albanese dell'acqua "UKT" per 30M di euro

L'ufficio CMS di Tirana ha collaborato con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in Albania (BERS, nell'acronimo inglese EBRD) nella operazione di finanziamento della compagnia statale albanese dell'acqua "UKT" (Ujësjellës Kanalizime Tiranë Sh.a) per il valore complessivo di 30M di euro.



Tale operazione, tra le più importanti concluse dall'inizio dell'anno in Albania, permetterà di finanziare i lavori di ampliamento del bacino idrico di Bovilla.



Il team di CMS Albania che ha affiancato BERS in questa operazione è stato guidato dagli Avvocati Mirko Daidone (Partner, in foto), Evis Zaja (Senior Associate), con la collaborazione degli Associate Edita Poro e Sirius Tartari.