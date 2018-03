Orrick con l'arranger nella seconda cartolarizzazione GACS di Banca Popolare di Bari

Orrick ha assistito JP Morgan Securities PLC in qualità di Arranger nella cartolarizzazione di NPLs originati da Banca Popolare di Bari e dalla controllata Cassa di Risparmio di Orvieto per un valore lordo di €319,8 milioni.

I portafogli di sofferenze sono stati ceduti al veicolo di cartolarizzazione, Popolare Bari NPLs 2017 S.r.l., che ha emesso tre tranches di notes ABS: una senior, dotata di rating BBB-/Baa3/BBB da parte, rispettivamente, delle agenzie DBRS, Moody's e Scope, pari a €80,9 milioni, una mezzanine, dotata di rating B (low) e B+, rispettivamente, da parte di DBRS e Scope pari ad €10,1 milioni e una junior, non dotata di rating, pari ad Euro 13,5 milioni.

Il valore complessivo delle notes emesse è quindi pari al 32,7% del valore nominale dei crediti ceduti. Il portafoglio ceduto è composto per il 56% da crediti ipotecari e per il restante 44% da crediti chirografari.

I titoli senior emessi nell'ambito dell'operazione hanno ottenuto la GACS con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si tratta della seconda operazione GACS del Gruppo Banca Popolare di Bari e si colloca nell'ambito del programma pluriennale di dismissione di sofferenze del Gruppo per complessivi 800 milioni di Euro, di cui la prima parte di 480 milioni completata nel 2016.

Il team di Orrick che ha assistito l'Arranger è stato guidato da Patrizio Messina, Managing Partner per l'Italia e dal Partner Gianrico Giannesi, coadiuvati dalla Partner Madeleine Horrocks per la parte di diritto inglese, dai Senior Associates Ludovica Cipolla e Alessio Palumbo e dagli Associate Enea Visoka, Antonio Zaffina, Camillo Melotti Caccia (quest' ultimo per la parte Tax), Simone Fioretti e Federico Di Giovanni.

Gli originator sono stati assistiti dallo Studio Legale RCC con un team guidato dal socio Marcello Maienza.